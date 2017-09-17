الرئيس «هادي» يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

قالت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، اليوم الأحد، إن الرئيس عبدربه منصور هادي توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في دورتها الـ72.

وذكرت إن هادي «سيلقي كلمة بلادنا في الدورة التي ستتناول جملة من المستجدات والتطورات التي تشهدها اليمن وما يمر به شعبنا من معاناة جراء الحرب الانقلابية الظالمة التي يقودها المتمردين والقوى الداعمة لهم في غطرسة وتعنت على قرارات الشرعية الدولية».

وأضافت إن الرئيس سيلتقي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش وعدد من رؤساء الوفود.

ويرافقه وزير الخارجية عبدالملك المخلافي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية عبدالله العليمي ووزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي ومحافظ البنك المركزي منصر القعيطي.