تفكيك شبكة ألغام بحرية قبالة سواحل ميدي

فككت قوات التشكيل البحري التابع للجيش اليمني بالمنطقة العسكرية الخامسة اليوم الأحد، شبكة ألغام بحرية على بعد عشرات الأميال البحرية من سواحل مديرية ميدي الساحلية.

وبحسب مصدر عسكري فإن إحدى الدوريات التابعة للتشكيل البحري أثناء دورياتها الاستطلاعية المعتادة تمكنت من تحديد شبكة ألغام بحرية على بعد عشرة أميال بحرية باتجاه جزيرة غراب كانت قد زرعتها المليشيا الانقلابية في عرض البحر بوقت سابق.

وأضاف المصدر بأن فريق الألغام البحرية قام بسحب بعض الالغام إلى ساحل إحدى الجزر القريبة لتفجيرهما فيما لا تزال عشرات الألغام جارٍ التعامل معها.

جدير بالذكر ان قوات التشكيل البحري كانت قد أحبطت في الثاني من سبتمبر الجاري محاولة تسلل لفريق خبراء ألغام تابع للمليشيات وهم يحاولون زرع الألغام البحرية في سواحل البحر الاحمر وقامت بتفجير القارب الذي كانوا عليه مما أدى إلى مقتل 5 خبراء.