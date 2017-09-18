قوات الحزام الأمني في أبين تعثر على جثة أمير تنظيم القاعدة في مديرية الوضيع

عثرت قوات الحزام الأمني على جثة أمير تنظيم القاعدة في مديرية الوضيع بمحافظة أبين (جنوب شرقي اليمن)، الخضر علي باصريع المكنى بأبي العباس، داخل أحد البيوت المهجورة المصنوعة من الطين.

ونقلت وكالة «الأناضول» عن مصدر أمني قوله، إنه تم استدعاء أهل القتيل فور العثور على جثته للقيام بمراسم دفنه، دون تفاصيل إضافية.

والأربعاء الماضي، تمكنت قوات التدخل السريع والحزام الأمني، من استعادة منطقة الوضيع مسقط رأس الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في محافظة أبين من سيطرة تنظيم القاعدة.

وفي سياق آخر، ذكر مصدر محلي، أن عناصر من تنظيم القاعدة نصبوا كمينًا مسلحًا لسيارة قائد اللجان الشعبية بمديرية لودر، فهد حسن علوي غرامة، بالقرب من جبل عكد بين مديرتي لودر والوضيع.

وأشار إلى قائد اللجان الشعبية لم يصب بأي أذى، لكن أحد مرافقيه قتل في الحادث وأصيب آخر، بينما انتشرت قوات الأمن في الموقع بحثًا عن منفذي العملية، دون تفاصيل إضافية حول ملابسات الهجوم.