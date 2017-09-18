القوات الحكومية تسيطر على أجزاء من وادي عبدالله في حرض ومواقع غربي تعز

أعلنت القوات الحكومية اليوم الاثنين، سيطرتها على أجزاء واسعة من وادي بن عبدالله الواقع شمال غرب مدينة حرض (شمال غربي اليمن)، بالإضافة إلى مواقع في الكدحة غربي تعز (جنوب غربي).

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في تدوينة على صفحته بموقع «فيسبوك»، إن القوات الحكومية بإسناد من قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، نفذت هجوماً مباغتاً على مواقع الحوثيين في وادي بن عبدالله.

وأضاف إن القوات سيطرت على أجزاء واسعة من الوادي، في الوقت الذي سقط العشرات من الحوثيين قتلى وجرحى.

في السياق، شن الحوثيون قصفاً مدفعياً على الاحياء السكنية شرقي مدينة تعز (جنوب غربي اليمن).

وقال مصدر محلي لـ«المصدر أونلاين»، إن الحوثيين قصفوا بصاروخي كاتيوشا، أحياء شرقي المدينة من مواقع تمركزهم في جبل أومان بمنطقة الحوبان، ولم يسفر القصف عن سقوط ضحايا.

من جهة، توسعت المواجهات والقصف المدفعي بين القوات الحكومية والحوثيين في قرية الصيار والتبة السوداء شمال مديرية الصلو جنوبي تعز.

وسيطرت القوات الحكومية على منطقة هوب الراعي، والتلال المحيطة بها، ومدرسة خالد التي كانت موقعاً عسكرياً للحوثيين، بالإضافة إلى سيطرتها على تلال منطقة درخاف في منطقة الكدحة بمديرية المعافر، غربي تعز.

وجاءت تلك السيطرة إثر هجوم عنيف شنته القوات على مواقع الحوثيين في تلك المنطقة، طبقاً لما أفاد به مصدر عسكري لـ«المصدر أونلاين».