مقتل 4 أطفال وإصابة آخرين بقصف شنه الحوثيون على حي الجحملية بتعز

قال مصدر محلي إن 4 أطفال لقوا مصرعهم، وأُصيب مدنيين آخرين، اليوم الاثنين، بقصف شنه الحوثيون وقوات صالح على حي الجحملية شرقي مدينة تعز (جنوب غربي اليمن).

وقال مصدر محلي لـ«المصدر أونلاين»، إن الحوثيين المتمركزين في تلة السلال وسوفتيل بمنطقة الحوبان، قصفوا بالمدفعية الثقيلة حي الجحملية السكني، مما أدى إلى مقتل خالد عبدالكافي (12 عاماً)، ونصر منصور أحمد غالب (14 عاماً)، وريان بدر غالب أحمد غالب (7 أعوام)، وعيسى محمد عبده الحميري (15 عاماً).

وأشار إلى أن مدنيين آخرين أُصيبوا في الحادث.

ويأتي ذلك بعد يومين من حادث مماثل، إذ قًتل 3 أطفال وأُصيب 9 آخرين بقصف للحوثيين على أحياء شعب الدبا وسوق الصميل وحوض الأشرف.