المنظمة الدولية للهجرة تعلن إجلاء 133 صومالياً من اليمن وإعادتهم إلى وطنهم

قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الثلاثاء، إنها أجلت مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أمس الاثنين، 133 صومالياً، وأعادتهم إلى وطنهم.

وأشارت المنظمة في تغريدة نشرها مكتب المنظمة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أن عملية الإجلاء تأتي ضمن برنامج العودة الطوعية للبلاد.

وذكرت إن هذه العملية رقم 14 منذ بدء البرامج.

وقال إن عملية الإجلاء تمت عبر البحر، ومن المُرجح أنها جرت في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، حيث يقطنها الآلاف من الصوماليين الذين نزحوا مع اندلاع الحرب الأهلية قبل عقدين.