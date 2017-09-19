اجتماع مليء بالضحك والنكات يُعقد للمرة الأولى.. «السيسي» و«نتنياهو» يلتقيان علنًا

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، في مقر إقامته بنيويورك، لبحث عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

يأتي اللقاء على هامش مشاركة السيسي ونتنياهو في أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "السيسي استقبل اليوم بنيويورك نتنياهو، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة، واللواء عباس كامل مدير مكتب الرئيس".

وأوضح البيان، أن" اللقاء شهد بحث سبل إحياء عملية السلام، وإنشاء دولة فلسطينية، مع توفير الضمانات اللازمة بما يسهم في إنجاح عملية التسوية بين الجانبين".

وخلال اللقاء، أكد السيسي "الأهمية التي توليها مصر لمساعي استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ بهدف التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس دولتين وفقا للمرجعيات الدولية ذات الصلة".

وذكرت الرئاسة، أن "السيسي ثمن جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى هذا الشأن، مشيراً إلى ما ستسهم به التسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية في توفير واقع جديد بالشرق الأوسط تنعم فيه جميع شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية".

من جانبه أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تقديره لـ"دور مصر الهام في الشرق الأوسط وجهودها في مكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة"، بحسب ذات البيان.

بدوره قال مكتب نتنياهو في تصريح مقتضب أرسل نسخة منه للأناضول، اليوم، "التقى رئيس الوزراء، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نيويورك".

وقالت صحيفة الجروزاليم بوست الإسرائيلية، إن" اللقاء استغرق 90 دقيقة وهو الأول العلني بين الزعيمين الذين التقيا سرا مرتين منذ 2016 ويتحدثان هاتفيا بشكل دوري".

ونقلت عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "النقاشات تناولت المشاكل في المنطقة، وأعرب السيسي عن استعداده للمساعدة في تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين والمنطقة".

ومساء أمس الإثنين، التقى السيسي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في نيويورك أيضًا، وبحثا، حسب مصادر فلسطينية جهود إنهاء الانقسام بين حركتي "فتح"، و"حماس".

بدوره، اجتمع نتنياهو في وقت سابق من اليوم نفسه، أيضًا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتصدر الاتفاق النووي مع طهران القضايا التي ناقشها الزعيمان.

ويعد لقاء السيسي ونتنياهو، العلني الأول بينهما، منذ تولي السيسي حكم مصر في يونيو/حزيران 2014.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن لقاءًا سريًا، عُقد العام الماضي بالقاهرة، بين السيسي، ونتنياهو.

ولفتت الصحيفة، آنذاك، إلى أن هذا اللقاء هو الثاني، بعد اللقاء الذي عُقد سرًا أيضًا في مدينة العقبة الأردنية في شهر فبراير/شباط 2016، بمشاركة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ووزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري.

وكانت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية قد توقفت في شهر إبريل/نيسان 2014 بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والافراج عن معتقلين قدامى في السجون الإسرائيلية.

وساد اللقاء أجواء من الضحك وتبادل النكات، لكن الصحف الإسرائيلية ركزت على استلطاف السيسي لأحد المستشارين الأمنيين.

وعرضت وسائل الإعلام الإسرائيلية بحسب "عربي 21" صوراً للسيسي وهو يتبادل الحديث مع مئير بن شابات، مستشار الأمن القومي لنتنياهو، والذي تم تعيينه في منصبه قبل شهرين، بعد أن كان يشغل منصب قائد "لواء الجنوب" في جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك".

وقد بدا أن السيسي قد استلطف بن شابات، وأخذ يتبادل معه النكات بالعربية، حيث إن الأخير يجيد اللغة العربية، بحكم عمله في المجال الاستخباري.

ويعد بن شابات بحسب "عربي21" الذي ينتمي للتيار الديني المتطرف، بحكم موقعه السابق، مهندساً لحروب غزة التي شنتها إسرائيل خلال العقد الأخير، وكان المسؤول المباشر عن إصدار التعليمات لتنفيذ عمليات الاغتيال والقصف، التي أفضت إلى تدمير مئات البيوت وسقوط آلاف الشهداء والجرحى.