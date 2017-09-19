مقتل مدني وإصابة 5 آخرين بقصف جوي للتحالف استهدف قرية في محافظة حجة

قُتل مدني وأُصيب 5 آخرين بغارات شنتها مقاتلات التحالف العربي مساء أمس الاثنين، على أهداف مدنية في مديرية كشر بمحافظة حجة (شمال غربي اليمن)، حسبما قال شهود عيان وناشط.

وذكر الشهود لـ«المصدر أونلاين»، إن الغارات استهدفت شاحنة ومنزل ومحطة وقود، قرية بني سعيد بالمديرية، مما أدى إلى مقتل مدني وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة، اثنين منهم أُصيبوا بشكل بالغ.

من جهة، قال الناشط عامر السعيدي الذي ينحدر من نفس المنطقة، إن الغارات الجوية تسببت في هلع السكان وخوفهم، مشيراً إلى أن المنطقة لا يتواجد فيها أحد من المسلحين الحوثيين والقوات الموالية لصالح.

وأضاف على صفحته بموقع «فيسبوك»، إن القتيل حاتم مبخوت عايض السعيدي، كان أحد الجرحى الذين سقطوا في مواجهة الحوثيين إبان سيطرتهم على المنطقة في العام 2011.

أسماء الجرحى:

1- أحمد فارع الزليل

2- رمزي احمد محمد الزليل

3- محمود مقري السعيدي

4- خالد عميسي السعيدي

5- محمود المقري