المخلافي: قصف الأطفال بتعز «مجزرة» لن تسقط بالتقادم وسنبحثها في الأمم المتحدة

قال وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي اليوم الثلاثاء، إن مقتل 4 أطفال بقصف للحوثيين وقوات صالح في تعز (جنوب غربي اليمن) أمس الاثنين، «مجزرة لن تسقط بالتقادم».

وذكر المخلافي في تغريدة له على موقع «تويتر»، إنه «تتوالى المجازر في تعز من قِبل مليشيا الحوثي صالح، ومجدداً مجزرة جديدة في الجحملية، ولن تسقط الجريمة بالتقادم وسيحاكم المجرمون طال الزمن أو قصر».

وأضاف بأنه ما يزال المجتمع الدولي مطالب بإدانة جرائم الحوثيين وقوات صالح بحق المدنيين، وأن ينظر بعيون منصفة للضحايا في تعز.

وأشار المخلافي الذي يرافق الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في زيارته إلى نيويورك، إلى أنه «ستكون هذه الجرائم محل بحثنا في الأمم المتحدة».

وأمس الاثنين قُتل 4 أطفال جراء قصف بصاروخ كاتيوشا أطلقه الحوثيون على تجمع للأطفال في حي الجحملية، بعد 3 أيام من قصف مماثل شنه الحوثيون على حي الدبا شرقي المدينة.