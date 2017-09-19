مقاتلات التحالف تشن 27 غارة على تعزيزات وخنادق للمليشيات في جبهة حرض

شنت مقاتلات التحالف العربي خلال اليومين الماضيين ما يزيد عن 27 غارة على مليشيات الحوثيين وقوات صالح في جبهة حرض الحدودية شمال غرب اليمن.



وحسب إفادة مصدر عسكري للمصدر أونلاين فإن الغارات استهدفت تجمعات وتعزيزات وخنادق لمليشيات الحوثي وقوات صالح في جبهة حرض التي تصاعدت فيها وتيرة المواجهات خلال الأيام الأخيرة وتمكنت القوات الحكومية المسنودة بطيران التحالف من تحقيق تقدم ملموس وسيطرت على أجزاء واسعة من وادي بن عبدالله.

وأوضح المصدر أن غارات الطيران والمواجهات ألحقت خسائر كبيرة في صفوف مليشيات الحوثي وفي العتاد حيث استهدف الطيران كثيراً من القطع العسكرية التي كانت متجهة للجبهة كتعزيزات للمقاتلين.



وقال مصدر محلي بمحافظة حجة إن مسؤولي الحشد والتعبئة التابعين لجماعة الحوثي استنفروا خلال الأيام الماضية في عدد من مديريات محافظة حجة لحشد المزيد من المقاتلين مركزين على مراهقين وفتيان صغار السن ونقلهم إلى الجبهات بعد الضربات التي تعرض لها مقاتلوهم في جبهة حرض وميدي خلال الأيام الماضية.