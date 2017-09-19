مقاتلات التحالف تستهدف مدنيين للمرة الثانية خلال ساعات بمحافظة حجة

أودت غارة شنتها مقاتلات التحالف العربي اليوم الثلاثاء بحياة مدنيين في مديرية كشر بمحافظة حجة هي الثانية خلال ساعات.

وحسب مصادر محلية فإن مقاتلة تابعة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية أطلقت صاروخين على منزل في قرية المزرعة بمديرية كشر ما أدى لمقتل عائلة محمد حسن الزراعي التي كانت بداخل المنزل، وحسب المصدر فإنه وحتى لحظة كتابة الخبر تم انتشال ست جثث فيما لا يزال ثلاثة تحت الأنقاض.

وتأتي هذه الغارة بعد ساعات فقط من غارة مماثلة شنتها مقاتلات التحالف مساء الإثنين على قرية بني سعيد بمديرية كشر واستهدفت منزلاً وشاحنة ومحطة وقود وخلفت قتيل وعدداً من الجرحى.