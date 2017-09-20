تحالف حقوقي يقول إن أطراف النزاع في اليمن جنّدوا 630 طفلاً منذ اندلاع الحرب

قال التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، إن أطراف النزاع في اليمن جنّدوا 630 طفلاً، دون سن الـ18، منذ اندلاع الحرب في البلاد مطلع العام 2015.

وذكرت المحامية هدى الصراري، في الفعالية التي نظمها التحالف على هامش الدورة الـ36 لمجلس حقوق الانسان في مدينة جنيف السويسرية، إن جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، جندت 583 طفلاً.

وأشارت إلى أن 47 طفلاً جندتهم فصائل موالية للحكومة اليمنية، دون أن تورد أسماءهم، حسبما أوردت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وبحسب الصراري فإن 118 طفلاً من المقاتلين في صفوف الحوثيين قُتلوا وأُصيب 20 آخرين، في الوقت الذي ما يزال 346 طفلاً يقاتلون في صفوف الجماعة في محافظة تعز (جنوب غربي اليمن) والحدود مع السعودية (شمالي) ومحافظتي والجوف ومارب (شرقي).

من جهة، قالت وسام باسندوة رئيسة المبادرة العربية للتثقيف والتنمية في الفعالية، إن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة جريمة بحق الإنسانية، وقنبلة موقوتة ذات أضرارا ممتدة ستنعكس على المنطقة والعالم أجمع.

وذكرت إن ظاهرة تجنيد الأطفال تفاقمت، «بالتزامن مع انقلاب مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على الشرعية الدستورية».

وأشارت إلى أن «المليشيا تقوم على العنف وتستند على المخزون البشري كوقود لعملياتها المسلحة والاطفال هم الحلقة الاضعف في هذا الصدد، لسهولة استقطابهم وممارسة الضغوط عليهم».