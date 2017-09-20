التحالف العربي يقول إن الحوثيين يعيقون تفريغ 15 سفينة تجارية في ميناء الحديدة

اتهم التحالف العربي بقيادة السعودية، مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح بإعاقة تفريغ حمولة سفن تجارية تحمل مواد غذائية ونفطية في ميناء الحديدة (غربي اليمن)، الخاضع لسيطرة الأخيرين.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر في التحالف، قوله إن «ورد لخلية الإجلاء والأعمال الإنسانية بقيادة التحالف تقارير تؤكد وجود 15 سفينة تجارية تحمل أغذية ومشتقات نفطية ومصرح لها من التحالف».

واضاف «لم تسمح لها ميليشيا الحوثي بتفريغ حمولتها في ميناء الحديدة (...) في حين سمحت الميليشيا (بذلك) لسفن وصلت بعدها ولا تحمل مواد ذات أولوية».

واتهم الحوثيين بانتهاك كافة الأعراف والمبادئ الدولية.

لكن المصدر لم يورد أسباب منع الحوثيين لتفريغ حمولة السفن التجارية في الميناء الحيوي، كما لم يصدر عن الحوثيين أي تعليق حول تلك الاتهامات.