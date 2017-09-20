«بن دغر» يضع حجر الأساس لمشروعي تعميق ميناء نشطون ومحطة كهرباء في المهرة

وضع رئيس الحكومة أحمد بن دغر اليوم الأربعاء، حجر الأساس لمشروعي تعميق ميناء نشطون وبناء وحدة التحكم (كنترول الميناء)، وتعزيز الطاقة الكهربائية لمحافظة المهرة بقدرة 40 ميجا وات.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، فإن بن دغر قال، إن ميناء نشطون يعتبر أحد أهم الموانئ اليمنية التي تمثل رافداً اقتصادياً مهماً للدولة ولخدمة أبناء محافظة المهرة.

وأكد إن المشروع سيزيد من عمق الميناء إلى 7.5 متر بعد أن كان أربعة ونصف متر، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في استقبال أعداداً كثيرة من السفن الكبيرة، كما يعزز سهولة وسرعة دخول وخروج السفن من الميناء، ويضاعف من الحركة التجارية.

ونوه أن بناء وحدة تحكم (كنترول) حديثة، بالإضافة إلى أجهزة الملاحة المكملة للمشروع، بتمويل حكومي سيكون لها الأثر البالغ في انتظام عمل الميناء ورفع مستوى كفاءة العمل الملاحي، وتنظم جدولة عملية دخول وخروج السفن.

ويصل عمق ميناء خلفوت حوالي 14 متراً، الأمر الذي يجعل منه رافداً آخرا لتنمية وتطوير حركة التجارة في محافظة المهرة.

من جهة، أكد بن دغر إن إنشاء محطة بقدرة 40 ميجا وات لتغذية أرجاء المحافظة بالطاقة الكهربائية، بتمويل حكومي تصل كلفته إلى 40 مليون دولار، سيدعم فكرة الاستغناء عن الطاقة المشتراة في المحافظة.

وأضاف كما سيتم إنشاء ومد خطين رئيسيين طول كل منهما 120 كم، إلى كل من منطقتي حصوين وحوف.