معارك متواصلة في موزع والمعافر غربي تعز والقوات الحكومية تتقدم في كهبوب

توسعت دائرة المعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية اليوم الأربعاء، في موزع والمعافر غربي محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، حسبما قال مصدر عسكري.

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن المعارك استمرت في منطقة الكدحة بالمعافر، وأسفرت عن مقتل 3 حوثيين وإصابة 5، فضلاً عن مقتل جندي حكومي بطلقة قناص، وإصابة آخر.

وأضاف إن القوات الحكومية قصفت أطراف منطقة الهاملي شمال مديرية موزع.

في السياق، تمكنت القوات الحكومية من تحقيق تقدم ميداني جديد، في هجوم استهدف مواقع الحوثيين شمال مناطق كهبوب غرب محافظة لحج (جنوبي اليمن).

ونقل موقع «سبتمبر نت» عن مصدر عسكري قوله، إن القوات الحكومية سيطرت على جبل الثبرة الاستراتيجي، ومواقع مطلة على خطوط إمداد الحوثيين شمال كهبوب، وتقدمت غرب وادي ثرك.

ووفق المصدر فإن «قتلى للمليشيا تناثرت في الشعاب والأودية، بعد تقدم قوات الجيش والمقاومة، في حين أصيب الجندي رائد جهاد الشبيقي، من أبطال الجيش الوطني بجراح نقل على إثرها إلى المستشفى».