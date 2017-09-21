مسؤول كويتي يقول إن بلاده مستعدة لاستضافة اتفاق سلام نهائي بين الأطراف اليمنية

قال رئيس مجلس الوزراء الكويتي جابر المبارك الحمد الصباح، اليوم الخميس، إن بلاده مستعدة لاستضافة الأطراف اليمنية للتوقيع على اتفاق سلام نهائي متى ما تم التوصل إليه بينهم.

وذكر الصباح في كلمته أمام الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن الكويت تدعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص لليمن الرامية للتوصل لحل سلمى لهذه الأزمة، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية «كونا».

وجدد التزام بلاده الكامل بـ«وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، والتأكيد على دعم ومساندة الشرعية الدستورية في اليمن».

وأكد الصباح على أن «الحل السياسي في اليمن يستند إلى المرجعيات الثلاثة المتفق عليها وهي مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216».

والعام الماضي، استضافت الكويت مشاورات بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة، لمدة 3 أشهر، لكنها لم تحقق أي تقدم في جدار حل الأزمة المتصاعدة منذ أكثر من عامين ونصف العام.