مقتل 6 حوثيين بمعارك غربي تعز والتحالف يشن 6 غارات في اللحية شمال الحديدة

قال مصدر عسكري إن المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين ما تزال متواصلة اليوم الخميس، شرقي مدينة تعر وشمال مديرية موزع، غربي المحافظة (جنوب غربي اليمن).



وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن القوات الحكومية قصفت بالمدافع وصواريخ الكاتيوشا تجمعات الحوثيين، أطراف منطقة الهاملي مما أدى إلى مقتل 6 حوثيين و8 جرحى.



وأضاف إن اثنين من مسلحي جماعة الحوثيين قُتلوا برصاص القوات الحكومية، بعد ان تسللوا إلى القصر الجمهوري شرقي المدينة.



في السياق، شنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية غارات على مواقع الحوثيين في جسر رسيان.

كما شنت المقاتلات ست غارات على مواقع الحوثيين وقوات صالح في محيط مدينة اللحية شمالي محافظة الحديدة (غربي اليمن)، مما أدى إلى تدمير منزل، دون أن يسفر القصف عن ضحايا.