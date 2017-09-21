موانئ البحر الأحمر تقول إن بحرية التحالف سحبت سفينة إغاثية من ميناء الحديدة

قالت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية اليوم الخميس، إن بحرية التحالف العربي، سحبت الباخرة (FULMAR) المحملة بـ25 ألف طن من مادة القمح الأساسية، والتابعة لمنظمة الغداء العالمي، من غاطس ميناء الحديدة (غربي اليمن).

ونفى بيان صادر عن المؤسسة التي يسيطر عليها الحوثيون وقوات صالح، ما أوردته وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين، حول منع مسلحي الجماعة إفراغ 15 باخرة في الميناء.

وذكر البيان إن التحالف الذي تقوده السعودية، سحب السفينة إلى خارج منطقة المخطاف، ووجهها بالتحرك إلى بُعد 65 ميل خارج منطقة الغاطس، وذلك بعد وصولها الساعة الـ9 صباح اليوم، إلى الغاطس.

وأضاف «تعتبر مؤسسة مواني البحر الاحمر اليمنية الشريان الوحيد الذي يغدي أكثر من خمسة عشر محافظة وأكثر من عشرين مليون مواطن».

وقال البيان إن الميناء يعاني من الضربات الجوية التي استهدفته سابقاً، وإنه «ما تزال قوات التحالف العربي تمارس تعندها وصلفها على ميناء الحديدة إعلاميا عبر تسريبات مضللة بان ميناء الحديدة تحتجز بواخر تحمل مواد غذائية».