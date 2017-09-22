الحوثيون يخطفون ضابط برتبة لواء من مكتبه بصنعاء وقبائل آنس تتوعد

اختطفت مليشيات الحوثي ,مدير دائرة شؤون الضباط بوزارة الدفاع في سلطات صنعاء اللواء الركن قائد العنسي, حسبما افاد بيان لقبيلة آنس التي ينتمي اليها .

واضاف البيان ان المدعو ابو علي الحاكم قام باختطاف اللواء العنسي من مقر عمله في وزارة الدفاع ,غدرا واقتياده الى جهة مجهولة .

ويشغل اللواء العنسي منصب مدير دائرة شئون الضباط في وزارة الدفاع منذ ان كان علي عبد الله صالح رئيسا للبلاد .

وقال بيان مشائخ ووجهاء قبائل آنس في اجتماعهم بمنزل اللواء العنسي ، ان هذا العمل اوصلنا الى قناعة بانه لا يمكن الاستمرار في الصبر على تلك التعسفات , امام من يختبر صبر ابناء انس ورجالها .

وطالب البيان جماعة الحوثيين وحزب صالح وضع حدا لتلك التعسفات وحملو المدعو ابو علي الحاكم مسؤولية اختطاف العنسي والنتائج المترتبة عليها .

وبحسب البيان فقد طالب المجتمعين بسرعة الكشف عن مصير اللواء العنسي وسرعة اطلاقه ورد الاعتبار للقبيلة , مالم فإن القبيلة ستقوم بما يتوجب عليها لحماية ابنائها والدفاع عن كرامتهم بالشكل المناسب .