الخارجية البريطانية :على الحوثيين الانخراط في المسار التفاوضي بحسن نية والتوقف عن التهديد

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ادوين سموأل، اليوم الجمعة، إن مشكلة اليمن والأزمة الحاصلة، ذات جذور تنموية أولا وقبل كل شيء.

واضاف سموأل في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن على جماعة الحوثيين ، الانخراط في المسار التفاوضي بحسن نية، للوصول إلى حل سياسي لوقف الحرب.

وشدد على ضرورة وقف تهديدات الحوثيين.

وأكد إن "بريطانيا مستعدة لدعم تسوية سلمية متفاوض عليها بحسن نية، تتم فيها استعادة الحكومة الشرعية في اليمن، كما يتم فيها تمثيل جميع اليمنيين".

وقال سموأل إنه ليس من الممكن القبول بأن يستمر وباء الكوليرا الأكبر في العالم، وإنه من الضرورة توفير الرعاية الصحية والغذاء لليمنيين.

وأشار إلى أن الكوليرا في اليمن يشكل تهديدا للعالم أجمع، وليس فقط لليمنيين الذين يستحقون الأفضل.