وفاة عقيد في الأمن بمدينة تعز متأثراً بإصاباته جراء تعذيبه من قِبل الحوثيين

قال بيان صادر عن شرطة تعز (جنوب غربي اليمن) اليوم السبت، إن عقيداً في الأمن توفي إثر تعذيبه من قِبل الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وذكر البيان الذي حصل «المصدر أونلاين» على نسخة منه، إن العقيد محمد جعفر الجندي توفي بعد نحو شهر من الإفراج عنه، متأثراً بإصاباته جراء التعذيب الذي لاقاه في سجون الحوثيين طيلة عام، وهي مدة اختطافه.

وقال إنه «تآمر عليه المتمرد الانقلابي المدعو عبده الجندي، الذي نحمله كامل المسؤولية لما تعرض له الشهيد وإننا سنتخذ كافة الاجراءات لمقاضاته عاجلاً أو آجلاً».

وكان الحوثيون قد خطفوا الجندي في 24 من أغسطس العام الماضي، بعد أن رفض العمل والتعاون معهم.