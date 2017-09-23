«هادي» يلتقي في نيويورك بالأمين العام للأمم المتحدة لبحث الأزمة اليمنية

قالت وكالة الأنباء الحكومية «سبأ» اليوم السبت، إن الرئيس عبدربه منصور هادي التقى بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمكتب الأمين العام في مقر المنظمة الأممية بنيويورك.

وبحسب الوكالة فإن غوتيريش «عبّر عن بذل قصارى جهوده لدعم اليمن على مختلف المناحي وصولا لتحقيق السلام وإعادة البناء والإعمار وتعافي الحياة وعودة التنمية المستدامة».

وأشار إلى «علاقاته الوطيدة باليمن، وزياراته لعدد من المحافظات اليمنية في وقت سابق».

من جهة، قال هادي إن الحكومة اليمنية حريصة على العمل للتخفيف من المعاناة الإنسانية بوصول المساعدات الإنسانية لكل اليمنيين في كل المناطق وفي مقدمتها المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.

وأكد على دعم جهود المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ، من أجل الوصول إلى حل سياسي.