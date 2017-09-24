مقتل القيادي الميداني الحوثي أبو خرفشة في جبهة حرض

لقي أركان حرب الأمن المركزي بمحافظة حجة التابع للحوثيين مصرعه مع العشرات من عناصر الإنقلابيين خلال المعارك الدائرة في جبهة حرض الحدودية بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي وصالح أمس الأول الجمعة.



وقالت مصادر إعلامية تابعة لجماعة الحوثيين إن القيادي الحوثي عمار ابو خرفشة الذي عينوه أركان حرب الأمن المركزي بمحافظة حجة لقي حتفه مع عدد من عناصر المليشيا خلال المعارك الدائرة في جبهة حرض .



وأبو خرفشة هو شقيق المشرف الأمني للمليشيا لمحافظات حجة والمحويت والحديدة نائف ابو خرفشة.



هذا ويعتبر ابو خرفشة القيادي الميداني الحوثي الثاني الذي لقي مصرعه خلال ثلاثة أيام في جبهة حرض بعد فؤاد الجبري "ابو امجد" مسؤل الإمداد والإسناد بجبهة حرض الحدودية.

