الأمم المتحدة تقول إن 10% من اليمنيين نازحين وإن أسرًا اضطرت للعيش في الكهوف

صورة لأسرة من مديرية قيفة اتخذت من كهف غير آمن ملاذ من نيران المتحاربين

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن اليوم الأحد، إن نحو 10% من اليمنيين (من مجموع 27 مليون تقريباً) يعانون من النزوح، وإن أسرًا يمنية اضطرت للعيش في الكهوف، بسبب الحرب المتفاقمة في البلاد.

وذكر المكتب في تغريدة نشرها على حسابه بموقع «تويتر»، إن بعض الأسر اضطرت للعيش في الكهوف أو مساكن بدائية في ظل الافتقار إلى مرافق إيواء أساسية.

ومنذ مطلع 2015 دارت أشرس المعارك في اليمن، وأسفرت عن نزوح الآلاف الذين يعيشون في ظروف بالغة السوء، دون أن يتلقوا مساعدات إغاثية وإيوائية.

وفي آخر إحصائية لمنظمة الصحة العالمية فإنه يقدر عدد النازحين داخل وخارج اليمن، بنحو مليوني نازح.