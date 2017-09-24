جماعة الحوثيين تفرج عن الصحفي الجبيحي بعد عام من اختطافه

أفرجت جماعة الحوثيين مساء اليوم الأحد عن الكاتب الصحفي يحيى عبدالرقيب الجبيحي بعد مرور عام على اختطافه.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة الواقعة تحت سيطرة الجماعة قد أصدرت حكماً بالإعدام على الكاتب الصحفي يحيى عبدالرقيب الجبيحي بتهمة العمالة للسعودية، بعد محاكمة سرية استغرقت جلسة واحدة.

ويأتي هذا الإفراج عن الجبيحي بعد إصدار صالح الصماد القيادي في الجماعة ورئيس ما يسمى "المجلس السياسي" الذي يمثل سلطة الإنقلاب في صنعاء ما أسماه "عفواً" عن الجبيحي وأسقط بموجبه الحكم الصادر في وقت سابق.

وحسب مصادر مقربة من أسرة الجبيحي فإن جماعة الحوثيين لا تزال تتحفظ على حمزة نجل الجبيحي في السجن والذي كان قد اختطف مع والده بنفس اليوم. وفي أول صورة التقطت للجبيحي ظهر بوجه شاحب ويبدو عليه آثار الإعياء والتعب، بعد أن تدهورت حالته الصحية في السجن.