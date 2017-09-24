محافظ عدن يقول إن ضغوطات مارستها أطراف لإجباره على الاستقالة من منصبه

قال محافظ عدن العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن) عبدالعزيز المفلحي، اليوم الأحد، إن أطرافاً مارست ضغوطات كبيرة ضده لإجباره على الاستقالة، من منصبه الذي تسلمه أواخر إبريل الماضي.

وأشار المحافظ في تغريدات على موقع «تويتر»، إن «هناك ضغوطات شديده فشلت لزحزحة المحافظ المفلحي لأنه لم يوافق أهواء بعض القوى فذهبت إلى ترويج تقديم الاستقالة وهو انحطاط مؤسف».

وأضاف «مع كثرة الاتصالات والاستفسارات اضطررت أوضح لكم عدم صحة الإشاعات والاكاذيب التي تتفنن بها مطابخ مموله عن تقديم استقالتي عن قيادة محافظة عدن».

ولم يشر المحافظ إلى تلك الأطراف أو يسمها.

لكن المفلحي الذي قاد تنمية في المدينة، دخل في خلافات مع قيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وبالتحديد مع قيادة القوات الإماراتية، خصوصاً أن تعيينه كان على حساب المحافظ المقال عيدروس الزبيدي الموالي لأبو ظبي.

وفي 6 أغسطس، هاجم المفلحي ضمنياً التحالف، وأعلن رفضه القبول بـ«الوصاية، وتمرير المشروعات الجاهزة أو المقولبة أياً كان شكلها أو مضمونها»، وعقب ذلك بأسبوع غادر عدن إلى الرياض.

ومنذ ذلك الحين لم يعد المفلحي إلى عدن، واقتصر نشاطه على إرسال التهاني والتعازي على صفحته بموقع «فيسبوك».