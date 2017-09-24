محافظ عدن ينفي تقديم استقالته ويقول إنه سيعود إلى المدينة لاستلام مهامه

نفى محافظ عدن العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن) عبدالعزيز المفلحي، اليوم الأحد، تقديم استقالته من منصبه الذي تسلمه أواخر ابريل الماضي.

وأشار المحافظ على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن ما تداولته بعض وسائل الإعلام من معلومات عن تقديم استقالته، مجرد مزاعم وشائعات رخيصة ومشبوهة.

ولفت إلى أنه في رحلة علاجية أجرى خلالها عمليتين جراحيتين في عينيه وينتظر إجراء عمليتين أخيرتين، وفور الانتهاء منها سيعود إلى عدن لمواصلة مهامه الرسمية.

وقال إن «مثل تلك الأخبار المزيفة بمثابة رهان خاسر ومحاولات يائسة تقف ورائها أطراف سياسية فقدت مصالحها، وتسعى عبر مطابخها الإعلامية إلى بث سمومها بين أوساط مختلف شرائح وفئات المجتمع لخلط الأوراق».

لكن المفلحي الذي قاد تنمية في المدينة، دخل في خلافات مع قيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وبالتحديد مع قيادة القوات الإماراتية، خصوصاً أن تعيينه كان على حساب المحافظ المقال عيدروس الزبيدي الموالي لأبو ظبي.

وفي 6 أغسطس، هاجم المفلحي ضمنياً التحالف، وأعلن رفضه القبول بـ«الوصاية، وتمرير المشروعات الجاهزة أو المقولبة أياً كان شكلها أو مضمونها»، وعقب ذلك بأسبوع غادر عدن إلى الرياض.

ومنذ ذلك الحين لم يعد المفلحي إلى عدن، واقتصر نشاطه على إرسال التهاني والتعازي على صفحته بموقع «فيسبوك».