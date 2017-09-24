مقتل 4 حوثيين بتجدد المعارك في منطقة يعيس بالضالع

جرت فجر اليوم الأحد، اشتباكات عنيفة بين الحوثيين والقوات الحكومية في منطقة يعيس بمحافظة الضالع (جنوبي اليمن)، حسبما قال مصدر عسكري.

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن المعارك اندلعت بعد محاولة الحوثيين التقدم في منطقة نجد القرين بيعيس، لكن القوات الحكومية تصدت لها، وأدى ذلك إلى مقتل 5 من مسلحي الجماعة.

في سياق آخر، احتج العشرات أمام إدارة أمن مديرية قعطبة، للمطالبة بمتابعة سير التحقيقات والكشف عن المتورطين في التفجير الذي حدث الشهر الماضي، وراح ضحيته 11 مدنياً.

وطالب المحتجون السلطات بمعالجة الجرحى وتقديم لهم العون.

وشارك في الوقفة قيادة المقاومة الشعبية وشخصيات اجتماعية، وعقب ذلك انطلقت مظاهرة في شوارع المدينة تنديداً بالجريمة.