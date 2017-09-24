أحدهم سددت له زوجته 10 طعنات.. مصرع قياديين حوثيين في ذمار

قال سكان محليون ومصدر إن قياديين اثنين من جماعة الحوثيين، قُتلا اليوم الأحد، في مديريتي الحدأ وعتمة بمحافظة ذمار (وسط اليمن).

وذكر السكان في إفادات متطابقة لـ«المصدر أونلاين»، إن القيادي محمد حسين كرات قُتل على يد زوجته، بعد أن سددت له نحو 10 طعنات بالسكين في عنقه وصدره، بقرية محضر في مديرية الحدأ، شرقي المحافظة.

وأوضحوا بأن كرات كان المسؤول عن تعزيز الحوثيين بالمقاتلين، وكان يحشدهم من القرى إلى الجبهات، مقابل حصوله على 10 آلاف ريال مقابل كل مسلح.

وأضاف السكان إن الحوثيين ألقوا القبض على زوجته، عقب الحادث.

وفي مديرية عتمة، غربي المحافظة، لقي مشرف الحوثيين مصرعه على يد قيادي حوثي آخر، إثر خلاف بين الطرفين على سيارة منهوبة، حسبما قال مصدر محلي.

وأوضح إن خلافاً تصاعد بين المشرف الثقافي بمديرية عتمة ويدعى أبو جميل والقيادي المدعو أبو شرارة، على أحقية امتلاك سيارة من نوع تويوتا (هيلوكس)، جرى نهبها في وقت سابق، من أحد أقرباء قائد المقاومة عبد الوهاب معوضة.

وأشار المصدر إلى أن القيادي الحوثي القتيل ينتمي إلى مديرية ضوران آنس، التابعة للمحافظة.