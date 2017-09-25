المركزي يرفض صرف رواتب الموظفين في تعز والمحافظ يعتصم أمام البنك

يعتصم محافظ محافظة تعز (جنوب غربي اليمن) اليوم الاثنين، أمام مقر البنك المركزي اليمني بمدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي)، بعد رفض البنك صرف رواتب موظفي محافظته.

وقال مصدر حكومي لـ«المصدر أونلاين»، إن علي المعمري وآخرين اعتصموا أمام البنك، حتى يتم صرف مرتبات الموظفين، وفق توجيهات رئيس الحكومة أحمد بن دغر.

وكان بن دغر أصدر توجيهات لوزارة المالية والبنك المركزي، أمس الأحد، بصرف 5 مليار و600 مليون إلى شركة الكريمي للصرافة من أجل سداد رواتب الموظفين الحكوميين في تعز، والمقدر عددهم 67 ألف موظف.

وقال المصدر الحكومي إن البنك المركزي يرفض صرف الرواتب حتى اللحظة. وأضاف بأن تلك الخطوة دفعت المحافظ للاعتصام أمام البنك، في الوقت الذي تحاول الحكومة بشكل مكثف إقناع المحافظ برفع اعتصامه .

