محافظ تعز لـ«المصدر أونلاين»: لن ارفع الاعتصام حتى تُصرف رواتب الموظفين

قال محافظ تعز علي المعمري اليوم الثلاثاء، إنه عازم على مواصلة اعتصامه أمام مقر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، حتى يتم صرف رواتب موظفي المحافظة.

وذكر المعمري في حديث لـ«المصدر أونلاين»، إنه في الوقت الذي سيتم فيه صرف الراتب سيرفع اعتصامه، الذي بدأه منذ مساء اليوم، بعد أن ظل في البنك منذ الساعة الـ6 صباحاً.

وقال «كنا مع رئيس الحكومة أحمد بن دغر حتى منتصف الليل، ووجه البنك المركزي اليمني بصرف الرواتب وفق توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي، وفي الصباح توجهنا إلى البنك لاستلام الرواتب».

وأضاف «عند الساعة الـ9 وصل وكيل محافظ البنك وقال لنا إنه لا يوجد أي توجيه بالصرف من قِبل المحافظ الذي يتواجد بأمريكا، وإنه لا يستطيع التواصل به بحجة فارق التوقيت، وإن هناك إشكاليات أخرى في عملية الصرف».

وقال المعمري إنه تواجد منذ الصباح مع سيارات النقل التابعة لشركة الكريمي للصرافة، وقوة أمنية لحراسة المبلغ المقدر بـ5 مليار و600 مليون ريال، وإن توقف البنك عن الصرف كان مفاجئ.

ووجه المحافظ خطابه للمعتصمين في تعز، وقال «أنتم معتصمين في شارع جمال وأنا معتصم هنا، حتى صرف الراتب».

وأشار إلى أن هناك تواصل معه من قبل الحكومة، من أجل رفع اعتصامه أمام مقر البنك، لكنه أبدى عزمه على مواصلة الاعتصام.

