الحكومة اليمنية: حرب الحوثيين أدت إلى مقتل 11 ألف و700 شخص وإصابة 27 ألف

قال وزير حقوق الإنسان محمد عسكر اليوم الاثنين ، إن الحرب التي شنها الحوثيون وقوات صالح، تسببت في مقتل 11746 شخص، بينهم 695 امرأة و1239 طفل، وإصابة 28392 بينهم 3999 امرأة و3601 طفل.

وطالب الوزير في الندوة التي نظمها المركز العربي البريطاني للدراسات الاستراتيجية والتنمية، في نادي الصحفيين السويسري بجنيف، المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف الحرب.

وأكد على تدهور حالة حقوق الانسان والوضع الإنساني بشكل غير مسبوق في اليمن، طبقاً لما أوردته وكالة الأنباء «سبأ».

وأشار إلى أن «الميليشيا قصفت المدن والأسواق الشعبية وارتكبت جرائم جماعية بحق المدنيين العزل وارتكبت الانتهاكات الستة الجسيمة بحق الطفولة في اليمن».

وأضاف إن الحوثيين جنّدوا أكثر من 20 ألف طفل، وحولوا المناطق السكنية والطرقات والمزارع إلى حقول للألغام، حيث سجلت الوزارة مقتل وإصابة 850 بينهم 420 بسبب الألغام.

وقال عسكر إن حالات الاعتقال التعسفي بلغت 14174 في حين وصلت حالات الاخفاء القسري إلى 2899 حالة، فيما بلغت حالات التعذيب 850، كما رصدت الحكومة أكثر من 480 موقع اعتقال.

وأشار إلى أن 5 آلاف معتقل ومخفي قسراً، يقبعون في سجون ومعتقلات الحوثيين، وإن الوزارة تحتفظ بكشف أسمائهم.