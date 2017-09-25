الحوثيون يمنعون إيقاد شعلة ثورة «26 سبتمبر» في ساحة الحرية بمدينة إب

منعت جماعة الحوثيين اليوم الاثنين، ايقاد شعلة الثورة في ساحة الحرية بمدينة إب (وسط اليمن)، بالتزامن مع الذكرى الـ55 لثورة 26 سبتمبر، حسبما قال مصدر في اللجنة التحضيرية للاحتفال.

وقال المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إنه كان من المقرر إيقاد الشعلة في الساحة كما درجت العادة، لكن الحوثيون منعوا بشكل نهائي أي نشاط في الساحة يُعبر عن ذكرى الثورة المجيدة.

وذكر إن نائب مشرف الحوثيين في المحافظة يحيى القاسمي، أصدر قرار المنع، وهدد أي جهة أو شخص سيعمل على إيقاد الشعلة، دون ذكر أسباب المنع.

ويحيي اليمنيون الذكرى الـ55 لثورة 26 سبتمبر، التي قامت ضد حكم الإمام أحمد بن حميد الدين في شمال اليمن، وتكتسب هذه الذكرى زخماً شعبياً هذا العام، خصوصاً أن المعارضين للحوثيين يرون أنهم (الحوثيين) امتداد لحكم الإماميين.