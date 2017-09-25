وصف ذلك بالعنصرية.. «المخلافي» يهدد بالاستقالة في حال لم تُصرف رواتب موظفي تعز

هدد وزير الخارجية عبدالملك المخلافي اليوم الاثنين، بتقديم استقالته في حال أصر البنك المركزي على وقف صرف رواتب الموظفين في محافظة تعز.



وقال المخلافي لـ«المصدر أونلاين»، إنه سيقدم استقالته للرئيس عبدربه منصور هادي، «ابلغت الرئاسة ورئيس الوزراء بموقفي»، إذا لم تتوقف ممارسة العنصرية ضد محافظة تعز، وغيرها من قبل وزارة المالية والبنك المركزي.

واضاف "اتصلت بالرئيس وقلت له اذا لم تضغط عليه سيكون لنا موقف اخر وان هذا الوضع غير قابل للاحتمال او الاستمرار".





وطالب الوزير بتنفيذ قرار الرئيس هادي ورئيس الحكومة بصرف المرتبات لمحافظة تعز، وتحويل المبلغ فوراً.



وأضاف «غير مقبول ولم يعد ممكن السكوت على سياسة تمييزية ومزاجية تجاه التعامل مع حقوق المواطنين والتزامات الدولة وواجباتها».



وكان البنك رفض صرف المرتبات بحجة «إنه لا يوجد أي توجيه بالصرف من قِبل المحافظ الذي يتواجد بأمريكا، وإنه لا يستطيع التواصل به بحجة فارق التوقيت، وإن هناك إشكاليات أخرى في عملية الصرف»، حسبما قال محافظ المحافظة علي المعمري لـ«المصدر أونلاين» في وقت سابق.



وكان المعمري قد اعتصم أمام مقر البنك حتى يتم صرف الرواتب.