وفد حكومي يصل للمرة الأولى إلى تعز بالتزامن مع إيقاد شعلة ثورة «26 سبتمبر»

قال مصدر حكومي في مدينة تعز (جنوب غربي اليمن)، إن وفداً حكومياً رفيعاً وصل إلى المدينة مساء اليوم الاثنين، لأول مرة منذ اندلاع الحرب مطلع العام 2015.



وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن الوفد الحكومي المكوّن من وزراء الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري والثقافة مروان دماج والإدارة المحلية عبدالرقيب فتح والأشغال العامة معين عبدالملك، وصل إلى المدينة.



وأضاف إن من ضمن الوفد، رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبده الحذيفي وعدد من نواب الوزراء والوكلاء.



وجاءت زيارة الوزراء للمدينة المحاصرة من قِبل الحوثيين، من أجل مشاركة السكان الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ55 لثورة 26 سبتمبر.



من جهة، أوقد الوزير جباري وقائد محور تعز اللواء ركن خالد فاضل شعلة ثورة سبتمبر في شارع جمال وسط المدينة، على وقع الأغاني الثورية واحتفالات العشرات من الحضور الذين شاركوا في الحفل.