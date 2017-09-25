البنك المركزي يشترط تحويل ايرادات تعز لصرف رواتب موظفيها

أكدت مصادر مسؤولة لـ" المصدر اونلاين" ، أن محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي يرفض تنفيذ توجيهات رئيس الحكومة أحمد بن دغر ، بصرف رواتب موظفي القطاع الحكومي المدني بمحافظة تعز ، ويشترط تحويل ايرادات المحافظة الى البنك أولا.

وأوضحت المصادر ، أن قيادة البنك المركزي تتعامل مع محافظة تعز التابعة للسلطة الشرعية مثل تعاملها مع سلطات الانقلابيين ، وتشترط لصرف رواتب تعز ، تشغيل فرع البنك المركزي بالمحافظة أولا ، وتحويل الايرادات الى حساب الحكومة العام في البنك المركزي عدن.

وأكد رئيس الحكومة أحمد بن دغر ، مساء أمس الأحد ، أنه يشرف على تسليم مصرف الكريمي، المبالغ المخصصة لمرتبات محافظة تعز بنحو 5 مليار و556 مليون و742 الف ريال.

وكان بن دغر وجه ، يوم 23 سبتمبر الجاري ، بفتح فرع البنك المركزي في محافظة تعز وذلك تمهيداً لانتظام الحالة المالية ، وأكد أنه وجه بصرف مرتبات تعز، وفتح فرع البنك المركزي تعز واستلام جميع الإيرادات وفتح حساب للمؤسسات والهيئات تمهيداً لانتظام الحالة المالية.

وقرر الرئيس عبد ربه منصور هادي، منتصف سبتمبر من العام الماضي، نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي وإدارة عملياته إلى عدن، بهدف تجفيف الموارد المالية للمتمردين الحوثيين.

لكن البنك المركزي كان وصل إلى مرحلة العجز عن صرف رواتب موظفي الدولة بحلول شهر أغسطس/ آب 2016، أي قبل شهر ونصف الشهر من قرار نقله، حيث تم استنزاف كامل الاحتياطي النقدي من جانب الحوثيين، والبالغ 4.5 مليارات دولار مطلع عام 2015، ولم يتبق سوى 700 مليون دولار من وديعة سعودية بمبلغ مليار دولار، وفق الحكومة الشرعية.

وعقب قرار الرئيس اليمني نقل إدارة عمليات البنك المركزي، تعهدت الحكومة للمؤسسات الدولية بصرف رواتب جميع موظفي الدولة في كافة المحافظات بما في ذلك مناطق الحوثيين، لكنها اشترطت عقب ذلك تحويل الإيرادات من صنعاء إلى البنك المركزي في عدن.

وطلبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، نهاية مارس/ آذار الماضي، من الأمم المتحدة التدخل بالضغط على جماعة الحوثيين لتحويل الإيرادات من مناطق سيطرتها إلى البنك المركزي في عدن.