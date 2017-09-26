مسيرة في إسرائيل لمطالبتها بتحمل مسؤولية اختطاف آلاف الأطفال اليهود

تظاهر المئات من الإسرائيليين في مدينة تل أبيب (شمال)، الاثنين، للمطالبة باعتراف بلادهم بالمسؤولية عن اختطاف آلاف الأطفال اليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل من اليمن ودول البلقان وبلدان أخرى بالشرق الأوسط بين عامي 1948 و1954.



واختفى خلال الفترة المذكورة، ما بين 1000 و4500 طفل يهودي تعود أصولهم لليمن ودول بالشرق الأوسط والبلقان، ليتبين لاحقًا في وثائق إسرائيلية رسمية كشفتها القناة الإسرائيلية الثانية العام الماضي، أن هؤلاء الأطفال خضعوا بعد اختطافهم في إسرائيل لتجارب طبية، ومن ثم بيعوا لعائلات تبنتهم.



وحسب الوثائق، فإن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة حينها كانت تقول بأن الأطفال توفوا، وتقوم بتزوير شهادات وفاة مزورة. ورفع المتظاهرون، اليوم، لافتات كتب عليها "الدولة (إسرائيل) التي اختطفت أبناءها"، و"مختطفون من أجل الدولة"، و"الطفل توفي والقبر فارغ"، بحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.



ونظم التظاهرة، التي شارك فيها نحو 700 إسرائيلي إضافة لزعيم المعارضة في البلاد يتسحاق هيرتسوغ من حزب "المعسكر الصهيوني" (وسط)، مؤسسة "أمرام" الحقوقية اليسارية.



وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، في بيان لها، أنها بصدد تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في القضية والكشف عما يحيط بها.