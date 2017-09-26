المركزي يعلن صرف الرواتب الخاصة بموظفي تعز بعد امتناعه يوم أمس

أعلن البنك المركزي اليمني اليوم الثلاثاء، انتهاء أزمة المرتبات الخاصة بمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، وقال إنه سيبدأ الصرف.

وذكر البنك على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه «تنفيذا لتوجيهات فخامة الاخ رئيس الجمهورية والاخ رئيس الوزراء وبناءً على تعليمات الاخ محافظ البنك المركزي تم اليوم في عدن صرف مرتبات الاخوة في محافظة تعز».

وكان المحافظ علي المعمري قد اعتصم أمام البنك أمس الاثنين، للمطالبة بصرف 5 مليار و600 مليون هي رواتب الموظفين في تعز، كما هدد وزير الخارجية عبدالملك المخلافي بالاستقالة، وقال إن البنك يتعامل بعنصرية.