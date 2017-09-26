القوات الحكومية تحبط هجمات الحوثيين في مديريتي الصلو والمسراخ جنوبي تعز

أحبطت القوات الحكومية اليوم الثلاثاء، هجوماً عنيفاً شنه مسلحو جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح على مواقع شمال مديرية الصلو جنوب شرقي تعز (جنوب غربي اليمن).

وقال مصدر عسكري لـ«المصدر أونلاين»، إن القوات الحكومية صدت هجوم الحوثيين بعد 12 ساعة من المعارك العنيفة، التي أسفرت عن مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين، بالإضافة إلى مقتل 5 حوثيين وإصابة 7.

وأضاف إن القوات الحكومية صدت هجوماً آخر، في جبل الرضعة بمنطقة الأقروض بمديرية المسراخ جنوبي المحافظة.

من جهة أخرى، شنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، أربع غارات على تعزيزات لمسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح شرق مديرية موزع، وأدت إلى مقتل 7 وإصابة 9 آخرين.