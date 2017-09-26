الآلاف من سكان تعز يحيون «ثورة 26 سبتمبر» بعروض فنية وعسكرية (صور)

احتفل الآلاف من سكان مدينة تعز (جنوب غربي اليمن) اليوم الثلاثاء، بالذكرى الـ55 لثورة 26 سبتمبر، بحضور وزراء في الحكومة اليمنية، الذين يزورون المدينة للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.

ونظمت السلطات عروضاً فنية وعسكرية في شارع جمال وسط المدينة، حيث جابت فرقاً عسكرية الميدان الرئيسي، وتزينت الشوارع باللوحات الفنية المعبرة عن ذكرى الثورة المجيدة.

وشارك في الاحتفال وزراء الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري والثقافة مروان دماج والإدارة المحلية عبدالرقيب فتح والأشغال العامة معين عبدالملك، بالإضافة إلى رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبده الحذيفي وعدد من نواب الوزراء والوكلاء.

وقدم عدد من الشبان رقصات فلكلورية ابتهاجاً بالثورة.