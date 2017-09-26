أطلقوا عليه وابل من النيران أمام أسرته.. مقتل مدني برصاص الحوثيين في إب

قال مصدر محلي إن مدنياً قُتل برصاص مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح، أمام أفراد أسرته، في مديرية مذيخرة بمحافظة إب (وسط اليمن) اليوم الثلاثاء.

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن الحوثيين أطلقوا وابل من الرصاص على عبده أحمد خالد، بعد اقتحام منزله في قرية المرايد، مما أرداه قتيلاً على الفور أمام زوجته وأطفاله.

وأضاف إن عدد من قريبات القتيل حاولن الدفاع عنه، لكنهن تعرضن للاعتداء والضرب بأعقاب البنادق من قِبل المسلحين الحوثيين.

وبحسب المصدر فإن الحادث نجم عن خلاف حول ملكية أرض، بين القتيل مع أحد الأشخاص النافذين بالقرية، مما دفع الأخير للاستعانة بالحوثيين.

وقال إن الحوثيين برروا إطلاق النار بأن الضحية قاومهم.