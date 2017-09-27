ارتفاع عدد الوفيات بوباء الكوليرا إلى 2119 وأكثر من 745 ألف مصاب

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، ارتفاع حالات الوفاة بوباء الكوليرا في اليمن إلى 2119 والإصابات إلى أكثر من 745 ألفا؛ وذلك بعد اكتمال خمسة أشهر من بدء التفشي الكبير للمرض.

وقالت المنظمة إنها «سجلت منذ 27 أبريل الماضي، 745 ألفا و205 حالات يشتبه إصابتها بوباء الكوليرا، مع رصد 2119 حالة وفاة، في 22 محافظة يمنية من أصل 23، وفي 304 مديريات من أصل 333».

وأضاف التقرير أن «محافظة الحديدة (غرب) ما زالت الأولى في عدد الإصابات بالوباء، بواقع 98 ألفا و381 حالة، في الوقت الذي لا تزال محافظة حجة (شمال غرب) المتصدرة من حيث عدد الوفيات، بواقع 398 حالة».