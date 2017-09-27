عرض عسكري في مارب والجيش يتعهد باستعادة الدولة وتطهيرها من سيطرة الحوثيين

شهدت مدينة مارب (شرق العاصمة صنعاء) اليوم الأربعاء، عرضاً عسكرياً شاركت فيه وحدات رمزية من مختلف الألوية العسكرية والأمنية، احتفاءً بالعيد الـ55 لثورة 26 سبتمبر.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» فإن العرض العسكري جرى بحضور محافظ محافظة مارب سلطان العرادة ورئيس الأركان طاهر العقيلي، وقيادات عسكرية أخرى.

وتعهد الجيش اليمني في العرض بالحفاظ على الجمهورية اليمنية ومبادئ الثورة، والدفاع عن أمن واستقرار الوطن وحماية السيادة الوطنية، والحفاظ على مكتسبات الثورة والجمهورية.

وتعاهد على استعادة الدولة وتطهير اليمن من سيطرة مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح.

وقال طاهر العقيلي في كلمته، إن «النصر على مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بات أقرب من أي وقت مضى، وأن الشعب اليمني سيرى عما قريب ثمار صبره وتضحياته انتصاراً عظيماً في مختلف الجبهات».

وجدد على «سير الجيش الوطني ومعه الشرفاء من أبناء الشعب اليمني في تحقيق أهداف الثورة التي ضحى من أجلها القردعي وعبدالمغني والزبيري ولبوزة والقشيبي والشدادي واليافعي».