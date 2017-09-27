عشرات المرضى يعانون من نفاد الأدوية في تعز.. إحباط تهريب أدوية الفشل الكلوي

أحبطت القوات الحكومية اليوم الأربعاء، محاولة تهريب شحنة أدوية خاصة بمرضى الفشل الكلوي من مدينة تعز (جنوب غربي اليمن)، إلى محافظة إب (وسط).

وقال مصدر عسكري لـ«المصدر أونلاين» إن نقطة تابعة للقوات الحكومية، أحبطت محاولة تهريب الشحنة من المستشفى العسكري عبر نقطة الهنجر، وإنها عثرت على وثائق بحوزة سائق الشاحنة، تثبت واقعة التهريب.

ومن بين الوثائق المضبوطة، مذكرة أصدرها مدير المستشفى العسكري في تعز، تعطي السماح لعبور الشاحنة، بحسب المصدر.

وأضاف «جرى ضبط وثيقة أخرى مع السائق كانت عبارة عن مذكرة من عاقل حارة الجحملية قال فيها أن ما على الشاحنة عفش خاص بأحد المواطنين، وهو ذات التبرير الوارد في تصريح مرور صادر عن إدارة أمن المحور الجنوبي الغربي».

وأوضح المصدر إن سائق الشاحنة قام بتغطية شحنة الأدوية بأواني منزلية وعنب وأغراض شخصية بغرض التمويه.

وأشار إلى أن القوات الحكومية تحتجز الشاحنة وسائقها، وإنها مستمرة في التحقيقات، وإنه سيجري الاعلان عن نتائجها في حال الانتهاء منها.

وقال المصدر إن تهريب الأدوية يأتي في ظل معاناة كبيرة لمرضى الفشل الكلوي في المحافظة، حيث يعيش المرضى دون أن يجدوا الأدوية الخاصة بالفشل الكلوي، كما أن قسم الغسيل بمستشفى الثورة أغلق أبوابه مراراً، بسبب نفاد الأدوية.