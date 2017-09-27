مقتل 13 جندياً من قوات الدعم السريع السودانية بمعارك ضد الحوثيين في اليمن (تصحيح)

قال قائد قوات الدعم السريع في الجيش السوداني اليوم الأربعاء، إن 412 جندياً من قواته قُتلوا منذ تأسيس القوات، 13 منهم خلال المعارك ضد المسلحين الحوثيين وقوات صالح في اليمن.



وكان «المصدر أونلاين» قد نشر في وقت سابق خبراً نقلاً عن صحيفة «الجريدة» السودانية في عددها الصادر صباح يوم الاثنين 25 سبتمر ، حيث قال الفريق محمد حمدان حميدتي إن قتلى جنوده الـ412 كانوا في اليمن.



لكن الصحيفة صححت الخبر في عدددها 2240 الصادر صباح اليوم الاربعاء ,وأوردت نقلاً عن الفريق إنه «قدمنا طوال مسيرتنا 412 شهيداً، بينهم 41 ضابطاً، كما قدمنا 13 شهيداً باليمن، وتمكنا من السيطرة على مواقع مهمة هناك جبل النار ومعسكر خالد وأكثر من 8 مناطق فعالة ومهمة».



ويُرجح أن هذا العدد من قتلى الجيش السوداني في اليمن، الـ13، هم الذين ينتمون لقوات الدعم السريع التي يقودها حميدتي.



وتشارك السودان بالمئات من جنودها ضمن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، في الحرب ضد الحوثيين من اجل إنهاء الانقلاب وإعادة الحكومة الشرعية إلى صنعاء.



وفي 23 يونيو الماضي، زار الرئيس السوداني عمر البشير، قبور عدد من الجنود السودانيين الذين قتلوا في الحرب التي تقودها السعودية على اليمن ودفنوا في مقابر البقيع بالمدينة المنورة.