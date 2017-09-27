مقتل 7 حوثيين وإصابة آخرين بانفجار لغم ومعارك في محافظتي البيضاء وتعز

قال مصدر ميداني اليوم الأربعاء، إن 4 من مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح قًتلوا بتفجير لغم أرضي استهدف عربة عسكرية في منطقة كرش بمديرية مكيراس، جنوب محافظة البيضاء (وسط اليمن).

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن عناصر من المقاومة زرعوا اللغم الأرضي، في المنطقة.

في سياق آخر، اندلعت مواجهات عنيفة بين الحوثيين والمقاومة في مناطق الأجردي والقوعة بمديرية الزاهر آل حميقان، بعد محاولة مسلحي الجماعة التقدم في مواقع المقاومة.

وبحسب المصدر فإن المقاومة صدت الهجوم.

وفي محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، تجددت المعارك والقصف المدفعي في مديريتي موزع، غربي المحافظة، والصلو، جنوبي.

وقال مصدر عسكري إن المعارك دارت في منطقة الهاملي شمال موزع.

وأضاف إن القوات الحكومية أحبطت هجوماً للحوثيين في قرية الصيار شمال مديرية الصلو، بعد ساعات من المواجهات، التي أدت إلى مقتل 3 حوثيين وإصابة 6.