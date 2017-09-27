مقتل 8 من جنود القوات الحكومية بقصف للحوثيين في موزع غربي تعز

قال مصدر عسكري إن 8 من جنود القوات الحكومية قُتلوا بقصف شنه الحوثيين وقوات صالح في مديرية موزع غربي محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، مساء اليوم الأربعاء.

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن قذيفة هاون أطلقها الحوثيون استهدفت موقعاً للقوات الحكومية، مما أدى إلى مقتل 8 وإصابة آخر، رغم الهدوء النسبي في حدة المعارك بالمنطقة.

أسماء القتلى والجرحى:

1-الشهيد /لطفي علي صالح علي

2-الشهيد /رضوان قائد علي عبدالله

3-الشهيد /عادل عبده جمعان صالح

4-الشهيد/محمد مقبل عوض

5-الشهيد/وليم جميل علي

6-الشهيد/وجدان بدر حسن

7-الشهيد/محسن قائد مانع محسن

8-الشهيد /وليد رفيق عبدالله سعيد

9-الجريح /شكري ابراهيم عوض