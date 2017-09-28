«أمهات المختطفين» تطالب مجلس حقوق الإنسان مناصرة قضية أبنائهن المختطفين

طالبت «رابطة أمهات المختطفين» مجلس حقوق الإنسان الدولي اليوم الخميس، والمنظمات الحقوقية الدولية مساندتهن ومناصرتهن في قضية أبنائهن المختطفين والمخفيين قسراً داخل سجون الحوثيين وقوات صالح.

جاء ذلك في وقفة احتجاجية صباح اليوم، أمام مبنى الأمم المتحدة بمدينة الحديدة (غربي اليمن).

وقالت الأمهات في بيان لهن، إن معاناة المختطفين والمخفيين قسراً الذين أخذوا من بيوتهم ومقار أعمالهم مستمرة، حيث يخضعون للتعذيب والتجويع الممنهج، ومنع الزيارات عنهم لأسابيع وقد تصل لأشهر.

وطالب البيان مجلس حقوق الإنسان الذي يختتم أعماله في جنيف، بالضغط على الحوثيين من أجل إطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسراً.

وشدد على أن «معاناة المختطفين تتفاقم يوما بعد آخر، وهم ممنوعون من زيارتهم والاطمئنان على حياتهم وصحتهم؛ في ظل صمت جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية مما يحدث لهم ونذكركم بسجن حنيش الذي يخفي فيه الحوثيون العشرات من أبنائنا لا نعلم مصيرهم».

وأكد على أن الأمهات «سيناضلن حتى ينال جميع المختطفون والمخفيون قسراً حريتهم الكاملة وحتى يطلق سراحهم دون قيد أو شرط».