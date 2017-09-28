عبر «الكريمي» للصرافة.. الحكومة اليمنية تبدأ صرف رواتب الموظفين في تعز

بدأت الحكومة اليمنية عبر شركة «الكريمي» للصرافة اليوم الخميس، صرف رواتب الموظفين في محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، بعد رفض البنك المركزي الصرف الاثنين الماضي.

وقال شهود عيان لـ«المصدر أونلاين»، إن المئات من الموظفين الحكوميين اصطفوا في طوابير طويلة، لاستلام اول راتب منذ 11 شهراً.

واقتصرت عملية الصرف على مدينة تعز، مركز المحافظة التي تحمل ذات الاسم.

وقالت شركة «الكريمي» إنها لن تتمكن من صرف الرواتب في المديريات في المحافظة، وقالت في بيان لها إن مرتبات محافظة تعز تم إيصالها من قبل المالية ومحافظة تعز إلى مدينة تعز فقط.

وأضافت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه «نحن لا نستطيع صرف هذه المرتبات خارج مدينة تعز إلا في وجود آلية لنقل جزء من السيولة إلى الفروع التي خارج مدينة تعز مثل (الحوبان-الدمنة-الراهدة-هجدة-البرح)».

وذكرت إن نقل السيول يتوجب موافقة جميع الأطراف عليها، وإنه في ظل عدم توفر مثل هذه الموافقات لن نتمكن من توفير خدمة صرف المرتبات إلا في مدينة تعز.