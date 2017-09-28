تقدم للقوات الحكومية شمال غربي حرض وتبادل للقصف المدفعي في صعدة

أعلنت القوات الحكومية اليوم الخميس عن تقدمها جنوب وادي بن عبدالله شمال غرب مدينة حرض، في محافظة حجة (شمال غربي اليمن)، بعد معارك ضد الحوثيين والقوات الموالية لصالح.

وذكر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في صفحته على موقع «فيسبوك»، إن القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، تتقدم بشكل مستمر منذ اسبوعين جنوب الوادي.

وأضاف نقلاً عن مصدر عسكري، إن العشرات من الحوثيين قُتلوا بينهم القيادي البارز والمرجع الديني في الجماعة نجيب صالح الحيمي الملقب بـ«أبي الحارث»، والقيادي طه يحيى المدومي.

وأفاد بمقتل أحد المصورين الحوثيين وهو أسامه زيد الحاشي.

وفي محافظة صعدة، معقل جماعة الحوثيين (أقصى شمال اليمن)، شنت مقاتلة للتحالف العربي غارة على مدرسة خالد بن الوليد في منطقة بني معين بمديرية رازح، دون أن يسفر ذلك عن ضحايا.

وفي السياق، تدور معارك عنيفة وقصف مدفعي متبادل بين الحوثيين وقوات صالح من جهة، وقوات الجيش السعودي من جهة أخرى، في منطقة النضير، حسبما قال مصدر محلي لـ«المصدر أونلاين».